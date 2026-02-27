「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）

地上波でゴールデンタイムに放送されたことで、日本のファンからはピッチクロックへの賛否両論の声があがり、トレンド入りした。

今大会はＷＢＣ史上初めてピッチクロックが導入されており、打者は打席に入るまで時間が３０秒と設定されている。投手は走者がいない場合は１５秒、走者がいる場面は１８秒の投球間と決められており、打者は残り８秒までに打席で構えないといけない。

試合はテンポよくすすみ、１時間もかからずに３回を終了。全体でも２時間半ほどの時間で９イニングを終えるペースで進んでいる。

これにはネットでも「ピッチクロックあると試合早いな〜テレビで見るならこれくらい早くていいな」「やっぱりピッチクロックはあった方がいいと思うんだよな」「それにしてもピッチクロック見ててハラハラするね。『あー間に合わん』ってなる」といった反応があった一方、「現地で見たら寂しいかも」「ピッチクロック嫌やな 決勝とか大事な試合でもコレでしょ？テンポ早すぎるって」「うーん、やっぱりピッチクロック好きじゃないなー」と否定的な意見も。賛否両論が入り混じる形となった。