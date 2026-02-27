『ゴールデンカムイ』TVerで特集配信中 実写映画第1作＆ドラマ特別編集版＆アニメ
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」で、山崎賢人（※崎＝たつさき）主演の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）の関連作品が配信されている。
【画像】漫画から飛び出してきたみたい…山崎賢人ら豪華出演陣が勢揃いのキービジュアル
27日に日本テレビ系「金曜ロードショー」枠で放送されたドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版を、放送終了後よりTVerで初配信。本作は、2024年にWOWOWで放送された連続ドラマ（全9話）の重要シーンを再編集したもので、同年公開の実写映画第1作の続編にあたり、劇場版最新作へとつながる物語。
また、2月20日に同枠で放送された映画『ゴールデンカムイ』もTVerで初配信中。さらに、TVアニメ『ゴールデンカムイ』第1期〜第4期（全49話）も順次配信されている。金曜ロードショーで放送された実写映画が放送直後にTVerで配信されたのは今回が初めてで、同シリーズ関連作品がTVerでまとまって配信されるのも初の試みとなる（※アニメ第3期を除く）。
■配信ラインナップ
・映画『ゴールデンカムイ』：2月20日〜3月20日（配信開始から4週間）
・ドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版：2月27日〜3月27日（配信開始から4週間）
・TVアニメ『ゴールデンカムイ』
第1期（全12話）：2月20日〜3月4日
第2期（全12話）：2月26日〜3月10日
第3期（全12話）：3月4日〜3月16日
第4期（全13話）：3月10日〜3月23日
※毎日2話ずつ順次配信（最終話のみ1日1話）。各話配信開始から1週間視聴可能。
■映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』について
原作は、野田サトルによる人気コミック『ゴールデンカムイ』（集英社ヤングジャンプ コミックス）。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡り、一癖も二癖もあるキャラクターたちが繰り広げるサバイバル・バトルを描く。
日露戦争帰還兵・杉元佐一（山崎）とアイヌの少女アシリパ（※リ＝小文字／山田杏奈）が追うのは、24人の脱獄囚に彫られた刺青に隠された金塊の暗号。同じく金塊を狙う第七師団の鶴見中尉（玉木宏）、そして新撰組副長・土方歳三（舘ひろし）も参戦し、三つ巴の争奪戦は最新映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』で、ついに鉄壁の要塞“網走監獄”へと舞台を移す。
映画公開を前に、実写・ドラマ・アニメを一気に振り返ることができる今回のTVer特集。物語の核心へ向かう網走監獄襲撃に備え、シリーズの世界観を改めて体感できる絶好の機会となりそうだ。
【画像】漫画から飛び出してきたみたい…山崎賢人ら豪華出演陣が勢揃いのキービジュアル
27日に日本テレビ系「金曜ロードショー」枠で放送されたドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版を、放送終了後よりTVerで初配信。本作は、2024年にWOWOWで放送された連続ドラマ（全9話）の重要シーンを再編集したもので、同年公開の実写映画第1作の続編にあたり、劇場版最新作へとつながる物語。
■配信ラインナップ
・映画『ゴールデンカムイ』：2月20日〜3月20日（配信開始から4週間）
・ドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版：2月27日〜3月27日（配信開始から4週間）
・TVアニメ『ゴールデンカムイ』
第1期（全12話）：2月20日〜3月4日
第2期（全12話）：2月26日〜3月10日
第3期（全12話）：3月4日〜3月16日
第4期（全13話）：3月10日〜3月23日
※毎日2話ずつ順次配信（最終話のみ1日1話）。各話配信開始から1週間視聴可能。
■映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』について
原作は、野田サトルによる人気コミック『ゴールデンカムイ』（集英社ヤングジャンプ コミックス）。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡り、一癖も二癖もあるキャラクターたちが繰り広げるサバイバル・バトルを描く。
日露戦争帰還兵・杉元佐一（山崎）とアイヌの少女アシリパ（※リ＝小文字／山田杏奈）が追うのは、24人の脱獄囚に彫られた刺青に隠された金塊の暗号。同じく金塊を狙う第七師団の鶴見中尉（玉木宏）、そして新撰組副長・土方歳三（舘ひろし）も参戦し、三つ巴の争奪戦は最新映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』で、ついに鉄壁の要塞“網走監獄”へと舞台を移す。
映画公開を前に、実写・ドラマ・アニメを一気に振り返ることができる今回のTVer特集。物語の核心へ向かう網走監獄襲撃に備え、シリーズの世界観を改めて体感できる絶好の機会となりそうだ。