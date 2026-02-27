元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が27日までに公式X（旧ツイッター）を更新し「からあげレモン」問題について私見を展開した。

飲食店でからあげを注文した際、添えられているレモンを最初にかけるか?という定番の話題。鈴木氏は「この数日、真剣に考えてみたのですが、やはり唐揚げに最初からレモンをかけることが納得いきません。なぜなら、衣のサクサク感が失われてしまう可能性が高いからです」と私見をつづった。

「あの外側の食感こそ、唐揚げの本質だと思っています。しかもレモンの酸味は、水分でもあり、衣をしんなりさせてしまう可能性もある。もちろん、作った人が『最初にレモンをかけるのが一番美味しい』と設計しているなら納得できます。でもそうでないなら、唐揚げ本来の美味しさを、最初の一手で変えてしまうのは違う気がしています」

また「もしレモンをつけたいなら、小皿に絞って、2口目、3口目、あるいは2個目3個目で、つけたい人がつける。それが一番平和で、唐揚げにも優しいのではないでしょうか。皆さん、この考えどう思いますか？」と投げかけていた。