beillevaire限定フィナンシェ登場！虎ノ門だけの贅沢スイーツ

フランス発の発酵バターとチーズの人気ブランドbeillevaireから、虎ノ門ヒルズビジネスタワー店限定の新作スイーツが登場します。星を意味する「エトワール」をテーマにしたフィナンシェは、味も見た目も華やかな特別仕様。自分へのご褒美にはもちろん、手土産や贈り物にもぴったりな上質スイーツです♡

星をイメージした限定フィナンシェ

エトワールToranomon



価格：3,240円（税込）

フランス語で「星」を意味するエトワールから生まれた限定フィナンシェ。夜空にきらめく星々をイメージし、ひとつひとつ丁寧に焼き上げた特別な詰め合わせです。

フレーバーは5種類。

・抹茶：抹茶の風味が広がる奥行きのある味わい

・ストロベリー：甘酸っぱく華やかな味わい

・キャラメル：コクとほろ苦さを楽しめる一品

・プレーン：素材の味を楽しめる定番フレーバー

・ショコラ：濃厚で満足感のある味わい

華やかな見た目と味わいで、ビジネスシーンの手土産や贈り物にもおすすめです。

販売開始日：2026年3月1日(日)

販売店舗：beillevaire虎ノ門ヒルズビジネスタワー店

気軽に楽しめる3本セットも

より気軽に楽しめるサイズとして登場する3本セットも登場。人気のストロベリー、ショコラ、プレーンを詰め合わせたセットで、自宅用やちょっとした贈り物にもぴったりの内容です。

コンパクトなサイズ感ながらも、ブランドならではの上質な味わいを楽しめます。

エトワールToranomon



価格：1,620円（税込）

内容：3本入（ストロベリー/ショコラ/プレーン）

販売予定日：2026年3月30日(月)

虎ノ門限定の特別な味わい

虎ノ門ヒルズビジネスタワー店でしか出会えない「エトワールToranomon」は、街の雰囲気に寄り添う特別なスイーツ。華やかな見た目と上品な味わいは、大人の女性への贈り物にもぴったりです。

虎ノ門を訪れた際には、特別なひとときを彩る限定フィナンシェをぜひ味わってみてください♪