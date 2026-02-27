◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日 バンテリンドーム）

侍ジャパンは27日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に5―3で勝利した。前日に合流したドジャース・大谷翔平投手（31）らメジャー組は、この日と28日の壮行試合がNPB管轄のため規定により出場できないもののベンチで試合を見守った。

4回の守備中には、坂本誠志郎捕手（阪神、32）が大谷の隣に座り互いに身ぶりを交えながら会話する場面が見られた。前日に大谷が合流した際、坂本は近藤を介して大谷と対面。「コンちゃん（近藤）が“先輩だぞ”って言って（紹介してくれた）。大谷“さん”としゃべれました」と笑顔だった。

試合後、取材に応じた坂本は、大谷との会話の内容については「内緒です」と話すにとどめた。ドジャースでデータ分析担当と大谷の通訳を務め、侍ジャパンにアナリストとして加わったウィル・アイアトン氏とも会話したといい、「ピッチコムが宮崎（での事前合宿）で切れたことがあったので、それがどんな感じだったという確認をした」とも明かした。

大谷は試合前には合流後初のフリー打撃に参加し、4階席に叩き込む特大弾など、28スイング中11発のアーチを披露。印象を問われた坂本は「凄いです、はい」と感服した様子だった。

大谷らメジャー組が出場可能になるのは、WBC側の管轄試合となる3月2日からのオリックスとの強化試合（京セラドーム）からになる。