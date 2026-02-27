ポルノグラフィティ、兵庫・鳥取・島根公演開催見合わせ 岡野昭仁、新型コロナウイルス感染のため
ポルノグラフィティが27日、公式サイトとSNSを更新。ボーカル・岡野昭仁（51）の体調不良のため、きょう27日に千葉で予定していた公演の開催見合わせに続き、来週予定していた兵庫・鳥取・島根公演の見合わせを発表した。
【写真】「SETOUCHI BOYS」など5曲収録 EP『種』
同グループは【ポルノグラフィティ 20thライヴサーキット “水”兵庫・鳥取・島根公演開催見合わせのお知らせ】と題した文書を発表。「本日、岡野昭仁の体調不良により千葉・市原市市民会館公演を開催見合わせとさせていただきました。その後、医療機関を受診した結果、新型コロナウイルス感染症への感染が確認されました」と理由を明かし、「医師の指示のもと、一定期間の療養が必要と判断されたため、来週開催を予定しておりました下記の公演につきましても、開催を見合わせとさせていただくことといたしました」「公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には深くお詫びを申し上げます」と謝罪した。
該当公演は、「2026年3月3日(火) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール公演」「2026年3月5日(木) 鳥取・米子コンベンションセンター 多目的ホール公演」「2026年3月6日(金) 島根・島根県芸術文化センター「グラントワ」大ホール公演」の3公演で、合わせて「こちらの3公演につきましては、当日のグッズ販売等も見合わせとさせていただきます」と発表された。
また今後についても、「3月19日(木)の静岡・アクトシティ浜松 大ホール公演につきましては、現時点では開催に向けて準備を進めておりますが、引き続き体調を最優先に判断してまいります」とした。
続けて「2月27日(金)の千葉・市原市市民会館公演を含む、振替公演ならびに払い戻しの詳細につきましては3月中旬を目処にツアー特設サイトおよびオフィシャルSNS等にてご案内いたします」とし、「振替公演へのご来場および払い戻しのお手続きには、お手元のチケットが必要となりますので、次のご案内まで大切に保管くださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
そして最後に「改めまして、度重なる公演の開催見合わせにより、ご来場予定の皆様には多大なご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。
【写真】「SETOUCHI BOYS」など5曲収録 EP『種』
同グループは【ポルノグラフィティ 20thライヴサーキット “水”兵庫・鳥取・島根公演開催見合わせのお知らせ】と題した文書を発表。「本日、岡野昭仁の体調不良により千葉・市原市市民会館公演を開催見合わせとさせていただきました。その後、医療機関を受診した結果、新型コロナウイルス感染症への感染が確認されました」と理由を明かし、「医師の指示のもと、一定期間の療養が必要と判断されたため、来週開催を予定しておりました下記の公演につきましても、開催を見合わせとさせていただくことといたしました」「公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には深くお詫びを申し上げます」と謝罪した。
また今後についても、「3月19日(木)の静岡・アクトシティ浜松 大ホール公演につきましては、現時点では開催に向けて準備を進めておりますが、引き続き体調を最優先に判断してまいります」とした。
続けて「2月27日(金)の千葉・市原市市民会館公演を含む、振替公演ならびに払い戻しの詳細につきましては3月中旬を目処にツアー特設サイトおよびオフィシャルSNS等にてご案内いたします」とし、「振替公演へのご来場および払い戻しのお手続きには、お手元のチケットが必要となりますので、次のご案内まで大切に保管くださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
そして最後に「改めまして、度重なる公演の開催見合わせにより、ご来場予定の皆様には多大なご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。