フリーアナウンサーの垣花正（54）が27日に生放送されたニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル WBC日本戦全部やる！出陣まであと7日！WBCにロックオン!!」（後8・30）でパーソナリティーを務め、まさかの宣言を口にした。

この日は侍ジャパンが世界一に輝いた2023年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で内野守備走塁兼作戦コーチを務めたヤクルトの城石憲之2軍監督（52）が電話出演。垣花がインタビュアーも務めた。

そこで3年前の死闘の舞台裏についてなど真摯に語った城石氏。15分を超えるトークでその魅力にすっかりハマってしまったようで、電話を切る直前に「城石さん！」と呼びかけると、「今年のヤクルトの2軍、応援しておりますんで！」とキッパリ。

「ありがとうございます」という返事を受けると、「あの、私、一応立場的にですね、1軍はベイスターズを応援している者なんですけれども、今日、城石さんとお話ししたことによってですね、決めました。2軍はスワローズを応援します！」と宣言し、城石氏が「2軍は…ですね。はい、ありがとうございます」と戸惑うなか、垣花は「2軍は、です！」と楽しそうだった。