「老後資金は5000万円が目標だったが7000万円程度必要」と語る77歳女性が抱く現役時代の後悔
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、北海道在住77歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、息子（57歳）
居住地：北海道
リタイア前の職業：正社員
リタイア前の年収：650万円
現在の金融資産：預貯金8000万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：不明
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：なし
支出：15万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「足りない。現役時代にもっと貯めておけばよかった」と回答。
その理由として、「現役時代に無駄遣いがあまりに多かった。だまされてなくなったお金もある。それらがあれば更に2000万〜3000万円くらい余裕があったはず」と語っています。
「目標はなんとなく決めた。医療費や有料老人ホームに入ることを考えたら、たくさんあったほうがよいと思った」と言います。
しかし実際に年金生活になってみると、老後資金は「7000万円」程度あったほうがいいのでは、と感じているそうです。
現在の貯蓄額は8000万円のため、「実際に貯めた金額とそれほど乖離はないと思っている。とにかく現役時代の無駄遣いを後悔している」とあります。
「年金が少ない上に社会保険料がとられる。身体が悪くどこへも行けない」と語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「今の人は実質賃金が低く大変だと思う。全て政治のせい。多額の税金、保険金をむしりとられ毎日疲弊している。将来の展望がない生活だと思う。本当に気の毒だ」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
