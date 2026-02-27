井端監督が会見

■侍ジャパン 5ー3 中日（27日・バンテリンドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は27日、中日との強化試合に5-3で快勝した。9回に大勢投手（巨人）が緊急交代するアクシデントがあり、試合後、井端弘和監督が「ちょっと（足を）つったというだけだと思います。大事には至らないのかなと思います」と言及した。

大勢は3点リードの9回から登板し2死を奪った。しかし、ブライト健太外野手に左前打を打たれた直後、三塁カバーに入る際に右ふくらはぎを伸ばす仕草を見せた。トレーナーがマウンドに集まり、そのまま歩いてベンチに治療にさがった。

その後、井端監督が交代を告げ、高橋宏斗投手（中日）が急遽登板した。首脳陣もベンチで苦悶の表情を浮かべていたが、試合後の大勢は歩いて帰路についた。井端監督も「大事には至らないのかな」と軽傷を強調した。

この日、チームは5-3で快勝。試合前には大谷翔平投手（ドジャース）らが打撃練習を披露した。井端監督も「さすがのスイングはしていましたし、打球速度は速いなと思いましたね」と驚きの声をあげていた。（Full-Count編集部）