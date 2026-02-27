ロックバンド「サンボマスター」ボーカル・ギターの山口隆（50）が27日、自身のインスタグラムを更新。骨折して落ち込んでいた自身を励ましてくれた人気歌手を明かした。

山口は「峯田和伸くんが僕を誘っていろいろ連れていってくれたのは、僕の誕生日ちょっと過ぎの2月の事でした」と、銀杏BOYZの名義で活動しているロックシンガーの峯田和伸とのショットを投稿した。

「峯田くんは、骨折をして落ちこんでる僕をずいぶんと元気づけてくれました」と明かし「高いレコードを誕生日プレゼントしてくれて、そのあとはタイ料理屋さんで夕食をし、僕を送ってくれました」と振り返った。

「峯田くんありがとう。元気でたよ。んで、嬉しかった。友情をありがとう！」と感謝し「映画最高でした。公開前の忙しい毎日とは思いますが、どうぞお身体ご自愛下さい」と伝えた。

山口は1月14日にグループの公式サイトで左手の指を骨折していることが明かされ、2月23日に予定されていた全国ツアーの神戸公演を延期すると発表された。さらに1月30日には3月1日に開催予定だった沖縄公演も延期と発表した。