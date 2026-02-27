◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日 バンテリンD）

侍ジャパンは27日、バンテリンドームで行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合で中日と対戦。先発のマウンドに立った宮城大弥投手（24＝オリックス）は3回1安打無失点3奪三振と好投した。

宮城は3回1安打無失点3Kと好投。2回には中日の外国人選手を2者連続三振に仕留めた。3回は四球と安打で2死一、三塁のピンチを招いたが、最後は二飛に打ち取った。

「いい感じに投げられて良かった」と左腕。最速152キロとし、「出力も出たかなと思う」と手応えを口にした。初回には83キロのスローカーブも披露し、緩急自在の投球。「自分の特徴でもあるし、今回はボールだったので、ストライクだったり、もっといいところに、投げられるようにしたい」と語った。

大谷らメジャー組も合流。「終わったあとにナイスピッチングと言ってもらいました」と声をかけられたことを明かした。

23年の前回大会は1試合のみの登板に止まった。「選手としては投げたかったというのはあるが、与えられた場面で、自分の仕事ができて良かったというのはある」と振り返りつつ、「今回はどういう立場で投げるか分からないが、しっかり準備して、いろんな場所でアピールできたら」と力を込めた。