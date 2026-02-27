◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日 バンテリンD）

侍ジャパンは27日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨み、5―3で勝利した。26日にチームに合流したドジャース・大谷翔平投手（31）は試合前練習で合流後初のフリー打撃を披露し、ドームの視線を独り占めにし、試合中はベンチでナインとコミュニケーションを図るなど、結束を強めた。

試合後の会見で、井端弘和監督は大谷について「やっぱり初速、打球の当たった瞬間のね、初速はすごいなと思いました」と語った。そしてメジャー組の打撃について「やっぱりさすがのスイングはしてましたし、打球速度が速いなと、そういうふうに思いました」とした。

試合前練習は大谷ショーを化した。キャッチボールを終え、ベンチ裏に引き揚げていた大谷がバットを持って姿を現すと球場全体に悲鳴にも似た大歓声がこだました。吉田正尚、鈴木誠也とのフリー打撃競演。スタンドだけでなく、牧や森下、中村ら侍メンバーも目を輝かせてその姿に熱視線を送った。小園と湯浅は正座をして見学。中日選手もズラリと並ぶ中、28スイングで11本のサク越え。4階席に叩き込む特大弾も放った。試合中は捕手の坂本と意見交換を行うなど、試合出場はなかったが侍ナインと積極的にコミュニケーションを図った。

大谷は28日の壮行試合も出場せず、3月2日のオリックス戦（京セラドーム）、同3日の阪神戦（同）の強化試合で出場する予定だ。