◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日 バンテリンD）

日本代表「侍ジャパン」は27日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合で中日と対戦。佐藤輝明内野手（26＝阪神）が初回に放った待望の“侍1号”先制3ランなどで5点を奪い、先発マウンドを任された宮城大弥投手（24＝オリックス）が3回1安打無失点の快投を見せるなど5―3で勝利した。

試合前には、大谷翔平が合流後初フリー打撃を披露。スタンドだけでなく、牧や森下、中村悠、近藤、周東、坂本ら侍メンバーも目を輝かせてその姿に熱視線を送った。小園と湯浅は正座をして見学。中日選手もズラリと並んだ。

試合後、目の前で見た大谷の打撃に3年前も見ている源田は、報道陣から「今年の方がむしろ凄いと…」と話しを向けられると「と思いました。どうですか？」と逆質問。楽しそうに笑いながら「見てて楽しかったです。ちょうどショートのとこで井端監督と見ていたんですけど、井端さんと2人で“凄いな”って（笑い）。凄いです」と井端監督の反応も明かした。その井端監督は試合後に改めて大谷のフリー打撃を回想。「やっぱり初速、打球の当たった瞬間のね…初速は凄いなと思いました」としみじみ語った。

ケージ裏の特等席で見学した坂本は「凄いです、はい」と目を丸くし、会話の内容については「内緒です」と笑った。この日、初回に先制の3ランを放ち大谷の出迎えを受けた佐藤輝は「見て勉強することいっぱいあると思うので、しっかり見て、自分に還元できればなと思います。何かね、勉強というか…得るものあるかなと思ってずっと見てました」と回想。フリー打撃前のキャッチボール時に言葉を交わした高橋宏は「いろんな会話をしました。何（の内容）かっていうのはあまり言うことではないと思うので。しっかり自分のプラスになる情報とか、話っていうのをいろいろ聞きたいなと思いました。もう、これ以上ない自分の成長材料になってますし、見るだけでも凄く勉強になっているので、凄くいい時間が過ぎているかなと思います。（フリー打撃は）見ました。やっぱ音が凄いなっていうのは凄く思いましたし、やっぱ世界一のプレーヤーだなと思いました」と目を輝かせた。

また、サポートメンバーで2回にソロを放った佐々木泰は、大谷や鈴木、吉田らの出迎えを受け「夢のようでした」とニッコリ。打撃練習を見てくれた鈴木から「ナイスバッチ」と声を掛けられ、アドバイスももらったという23歳は、大谷と話したか聞かれると「大谷さんはなかなか…ちょっと近寄りがたいです」と苦笑いを浮かべた。

▼亀井コーチ（大谷の打撃投手を務め）打撃投手はめちゃくちゃ緊張した。打撃は語れません。