◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）

３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）、レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２７日、中日との壮行試合の試合前練習に参加し、３人そろってフリー打撃に臨み、計２４本の本塁打ショーを披露した。

大谷が２８スイングで１１本のサク越え、鈴木は２１スイングで５発、吉田は２１スイングで８本のサク越えを披露。ＭＬＢで腕を磨く３選手が圧巻の打撃を見せた。

打撃投手の“大役”を務めたのは、まさかの亀井善行外野守備走塁コーチだった。上宮太子時代にはエースとして甲子園にも出場した右腕は、テンポよくボールを投げ込み、侍が誇るメジャートリオを“アシスト”した。亀井コーチは「気持ちよく打ってもらうことしか考えてなかったので、緊急登板やったからちょっと焦ったけど。２２年間で一番緊張した。（大谷の打撃？）語れないよ、語れるわけないでしょ。褒めていただいたので、すみませんでしたと言っただけです（笑）」と笑顔で振り返った。