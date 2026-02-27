◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第４節 町田２―１千葉（２７日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はホームで千葉に２―１で勝利した。

＊ ＊ ＊

前節の東京Ｖ戦の悪夢を再現させなかった。ＦＷ相馬勇紀とＦＷエリキのゴールで２―０としたが、後半１９分にＦＷ石川大地に１点を入れられて２―１に。ＤＦ昌子源が「またかじゃないけど、雰囲気はあった」と振り返るように、後半４４分から２点差を追いつかれ、ＰＫ戦の末に負けた２１日の記憶がスタジアムの中でよみがえった。しかし、そこから相手に決定機を作らせることなく、９０分で勝ちきった。

前節の敗北から１週間、ミーティングで時間の使い方、試合終盤でのプレーの選択を徹底的に共有していた黒田剛監督は「前回の負けで大いに学びを得て、教訓としてこのゲームに生かさなければいけないと、このゲームを入ることを大前提として、選手たちにも共有しなければ行けなかった」と並々ならぬ思いで臨んだことを強調。失点場面の反省はしつつも「２―１になってからも１点のリードを意識しつつ、決定機も作られず、うまく試合を運んでくれた」と選手をたたえた。