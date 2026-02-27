◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）

侍ジャパンが中日との壮行試合に臨み、勝利した。３万６７２７人の大観衆が集う中、この日は大谷翔平（ドジャース）が、試合前のフリー打撃で名古屋を沸かせた。計２８スイングで１１本のサク越えを放ち、４階席への驚異のアーチも放つなどフィーバーを巻き起こした。その勢いのまま、チームは勝利し、世界一連覇へ弾みをつけた。

高橋宏斗（中日）が緊急リリーフで仕事をした。３点リードの９回には守護神候補の大勢（巨人）が登板したが、２死一、二塁となったところで右足に異変を訴え降板。高橋は急きょブルペン入りし、マウンドに向かった。１点を失ったが、最後は二塁の湯浅大（巨人）が好捕して逃げ切った。

打者２人に６球を投げ、ブルペンでの投球数に「２球です」と明かした。「試合前から、常に自分の自主トレからやってきたことが『毎日同じ体を作り続ける』ということだったので、それがちょっとは生きたのかなと思います」と語った。

試合前には大谷翔平（ドジャース）と会話した。「「もう、これ以上ない自分の成長材料になってますし、見るだけでもすごく勉強になっているので、すごくいい時間が過ぎているかなと思います」と充実の表情で言った。