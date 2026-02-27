ダウ先物はマイナス圏、ネットフリックスなど上昇、DELLも強さ継続＝米国株

米株価指数先物（3月限）（NY時間07:58）（日本時間21:58）
ダウ先物　49144（-387.00　-0.78％）
S＆P500　6875.50（-44.50　-0.64％）
ナスダック100先物　24906.75（-174.25　-0.69％）

米国株は総じてマイナス圏。利益確定の売りなどが重石。昨日引け後の決算を受けて大きく買われたDELL＜DELL＞は好調さを維持。同社は１株利益、売上高とも予想を上回る好決算となった。また、ガイダンスが公表され、第１四半期、通期とも売上高見通しが予想を大きく上回った。通期のＡＩサーバーの売上高が約５００億ドルに達するとの見通しも話題となっていた。

デル・テクノロジーズ＜DELL＞　139.81（+18.36　+15.12%）
アップル＜AAPL＞　272.59(-0.36　-0.13％)
マイクロソフト＜MSFT＞　396.52(-5.20　-1.29％)
アマゾン＜AMZN＞　206.29(-1.63　-0.78％)
アルファベットC＜GOOG＞　305.89(-1.26　-0.41％)
アルファベットA＜GOOGL＞　305.78(-1.60　-0.52％)
テスラ＜TSLA＞　406.05(-2.53　-0.62％)
メタ＜META＞　650.07(-6.94　-1.06％)
エヌビディア＜NVDA＞　182.80(-2.09　-1.13％)