ダウ先物はマイナス圏、ネットフリックスなど上昇、DELLも強さ継続＝米国株



米株価指数先物（3月限）（NY時間07:58）（日本時間21:58）

ダウ先物 49144（-387.00 -0.78％）

S＆P500 6875.50（-44.50 -0.64％）

ナスダック100先物 24906.75（-174.25 -0.69％）



米国株は総じてマイナス圏。利益確定の売りなどが重石。昨日引け後の決算を受けて大きく買われたDELL＜DELL＞は好調さを維持。同社は１株利益、売上高とも予想を上回る好決算となった。また、ガイダンスが公表され、第１四半期、通期とも売上高見通しが予想を大きく上回った。通期のＡＩサーバーの売上高が約５００億ドルに達するとの見通しも話題となっていた。



デル・テクノロジーズ＜DELL＞ 139.81（+18.36 +15.12%）

アップル＜AAPL＞ 272.59(-0.36 -0.13％)

マイクロソフト＜MSFT＞ 396.52(-5.20 -1.29％)

アマゾン＜AMZN＞ 206.29(-1.63 -0.78％)

アルファベットC＜GOOG＞ 305.89(-1.26 -0.41％)

アルファベットA＜GOOGL＞ 305.78(-1.60 -0.52％)

テスラ＜TSLA＞ 406.05(-2.53 -0.62％)

メタ＜META＞ 650.07(-6.94 -1.06％)

エヌビディア＜NVDA＞ 182.80(-2.09 -1.13％)

外部サイト