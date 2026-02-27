◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン5-3中日（27日、バンテリンドーム）

侍ジャパンの郄橋宏斗投手が9回に緊急登板し、登板までの準備について語りました。

9回にマウンドに上がった大勢投手でしたが2アウト1、2塁の場面で急きょ降板。代わって郄橋投手がマウンドに上がるとタイムリーを浴びたもののリードを守り、5-3で勝利しました。

試合後、郄橋投手は「コンディション的には最後の最後まで何も作っていなかったので不安はありましたけど、ずっとやっていたトレーニングを日々継続して、（山本）由伸さんだったらあそこ抑えているだろうなと思いながら、ああいったところでも対応したいなという気持ちになりました」とコメントしました。

マウンドに上がるまでの投球数を聞かれると「2球です」と驚きの答え。「自主トレでやってきたことが毎日同じ体を作り続けることだったのでそれがちょっとは生きたと思います」と語りました。

緊急登板を終えて「あそこを無失点で抑えたかったのは自分でもありましたし、アクシデントは大会でも無いわけではないので、そこを任せてもらえるようなピッチャーになりたかったです」と話しました。