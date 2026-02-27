¡Ö¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×ÂçÀª¤¬¹ßÈÄ¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡¡¡ÈÂç»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É±¦µÓ¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬¤Ä¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë
¡þ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026 Ì¾¸Å²° »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó 5-3 ÃæÆü¡Ê27Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
9²ó2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇµÞ¤¤ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀªÅê¼ê¤¬¡¢¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ìÀ¼¡Ö¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤â¤é¤·¤¿ÂçÀªÅê¼ê¡£ÅêµåÎý½¬»þ¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¦µÓ¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤â¤³¤ì¤«¤é¹Ô¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾õÂÖ¤Ï¡ÈÂç»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ù¤·¤µ¤ä¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ßÈÄ¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÐÈÄÍ½Äê¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿郄¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡£µÞ¤¤ç¸ª¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀªÅê¼ê¤Ï¡Ö¹¨ÅÍ¤â(¸ª¤ò)¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡£¿§¡¹¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿§¡¹¤Ê¿Í¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿ÂçÀªÅê¼ê¡£¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£