欧州カンファレンスL抽選 鎌田大地のクリスタルパレスはキプロスのAEKラルナカと対戦へ
サッカーの欧州カンファレンスリーグ決勝トーナメントの組み合わせ抽選が27日にスイスのニヨンで行われ、鎌田大地が所属するクリスタルパレス（イングランド）は1回戦でAEKラルナカ（キプロス）との対戦が決まった。佐野海舟と川崎颯太のマインツ（ドイツ）はシグマ・オロモウツ（チェコ）、毎熊晟矢と市原吏音のAZアルクマール（オランダ）はスパルタ・プラハ（チェコ）とそれぞれ顔を合わせる。決勝トーナメント1回戦は第1戦が3月12日、第2戦が同19日に行われる。
＜決勝トーナメント1回戦組み合わせ＞（左側が第1戦ホーム）
（1）＝レフ・ポズナン（ポーランド）―シャフタル・ドネツク（ウクライナ）
（2）＝AZアルクマール（オランダ）―スパルタ・プラハ（チェコ）
（3）＝クリスタルパレス（イングランド）―AEKラルナカ（キプロス）
（4）＝フィオレンティナ（イタリア）―ラコフ（ポーランド）
（5）＝サムスンスポル（トルコ）―ラヨ・バリェカノ（スペイン）
（6）＝ツェリェ（スロベニア）―AEKアテネ（ギリシャ）
（7）＝シグマ・オロモウツ（チェコ）―マインツ（ドイツ）
（8）＝リエカ（クロアチア）―ストラスブール（フランス）
＜準々決勝＞
（9）＝（1）と（2）の勝者
（10）＝（3）と（4）の勝者
（11）＝（5）と（6）の勝者
（12）＝（7）と（8）の勝者
＜準決勝＞
（13）＝（9）と（10）の勝者
（14）＝（11）と（12）の勝者
＜決勝＞
（13）と（14）の勝者