サッカーの欧州カンファレンスリーグ決勝トーナメントの組み合わせ抽選が27日にスイスのニヨンで行われ、鎌田大地が所属するクリスタルパレス（イングランド）は1回戦でAEKラルナカ（キプロス）との対戦が決まった。佐野海舟と川崎颯太のマインツ（ドイツ）はシグマ・オロモウツ（チェコ）、毎熊晟矢と市原吏音のAZアルクマール（オランダ）はスパルタ・プラハ（チェコ）とそれぞれ顔を合わせる。決勝トーナメント1回戦は第1戦が3月12日、第2戦が同19日に行われる。

＜決勝トーナメント1回戦組み合わせ＞（左側が第1戦ホーム）

（1）＝レフ・ポズナン（ポーランド）―シャフタル・ドネツク（ウクライナ）

（2）＝AZアルクマール（オランダ）―スパルタ・プラハ（チェコ）

（3）＝クリスタルパレス（イングランド）―AEKラルナカ（キプロス）

（4）＝フィオレンティナ（イタリア）―ラコフ（ポーランド）

（5）＝サムスンスポル（トルコ）―ラヨ・バリェカノ（スペイン）

（6）＝ツェリェ（スロベニア）―AEKアテネ（ギリシャ）

（7）＝シグマ・オロモウツ（チェコ）―マインツ（ドイツ）

（8）＝リエカ（クロアチア）―ストラスブール（フランス）

＜準々決勝＞

（9）＝（1）と（2）の勝者

（10）＝（3）と（4）の勝者

（11）＝（5）と（6）の勝者

（12）＝（7）と（8）の勝者

＜準決勝＞

（13）＝（9）と（10）の勝者

（14）＝（11）と（12）の勝者

＜決勝＞

（13）と（14）の勝者