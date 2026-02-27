グラビアアイドルの睫鄂娠（22）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「FRIDAY表紙のオフショット」とつづり、ベージュのビキニ水着ショットを公開。チャームポイントのえくぼを両手の指で押さえたポーズや腰を曲げて横座りした曲線美際立つポーズなどもアップした。

「この衣装お気に入りです！！」と明かし、「赤かわいいよね〜」と赤を基調としたひもバンドゥビキニ水着姿も披露した。

ファンやフォロワーからも「今年は睫鄂娠の時代」「どこまでかわいくなるの？」「癒やされる」「美人だー！！！」「最高すぎるボディ」「たまらんナイスバディ」「ダイナマイトボディ」「こぼれますよ」「たわわ、たまんね〜」「お胸が素敵」「おへそがかわいい」「これは凄すぎ」「悩殺されますね」「全部完璧すぎる」などのコメントが寄せられている。

睫遒脇別攜出身で、今年3月に芸能界＆グラビアデビュー。TikTokなどでも人気。バストはGカップ。趣味は筋トレ、音楽鑑賞、ショッピング。特技は柔軟、剣道、バレエ、つまようじをえくぼに挟むこと。好きな食べ物はイチゴ。身長153センチ。血液型B。