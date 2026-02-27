日本スケート連盟は25日、公式Instagramを更新。今シーズン限りで引退を表明している坂本花織（25）の動画を公開した。

【画像】村瀬心椛、金メダル獲得で“水面滑走”動画に76万いいねの反響！ 雪上だけじゃない「めちゃんこスゴい」姿に祝福殺到

ミラノ・コルティナ五輪のショートプログラムに坂本が選んだ楽曲は、世界的歌手サラ・ブライトマン（65）が歌う曲『タイム・トゥ・セイ・グッバイ』だった。圧巻の滑りで観客を魅了した坂本へ、サラ本人もX上で熱いエールを送っていた。

投稿された動画は、サラの応援へ坂本がお礼を伝えるもの。坂本は、「私の、この引退シーズンに、あの素晴らしい『タイム・トゥ・セイ・グッバイ』で演じきることが出来ました。本当に素敵な思い出になりました。応援本当にありがとうございました」と、満面の笑みで感謝を述べた。

【画像】サラ・ブライトマンへお礼を伝える坂本花織（画像は日本スケート連盟公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「長い選手生活お疲れ様でした少しゆっくりしてまた違う形で笑顔を届けて下さいね」「観音菩薩様のような笑顔が！」「愛されて癒やしのキャラだね」「いつも可愛すぎます」「あらためて、お顔を拝見すると 清々しさが、溢れてますね」といったコメントが寄せられている。