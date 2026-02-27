◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日 バンテリンD）

侍ジャパンは27日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨み、高橋宏斗投手（23）が9回2死から緊急登板。最初の打者・石川昂に中前適時打を許したが、続く村松はこの日最速の153キロ直球を軸に追い込み、最後は二直に仕留めて試合を締めた。

5―2の9回から登板した守護神候補の大勢が2死一、二塁の場面で足に異変を生じた模様で、途中降板。高橋は後を受けてマウンドに上がった。

試合後、高橋宏は実際にブルペンでどれくらいの球数を投げたか聞かれ「2球です」と明かした。その事実に報道陣が驚く中「試合前から、常に自分の自主トレからやってきたことが“毎日同じ体をつくり続ける”ということだったので、それがちょっとは生きたのかなと思います」とサラリ。

第2先発や中継ぎという役割も想定されるが「やっぱりあそこ（ピンチの場面）を無失点で抑えたかったという思いが自分の中にありますし、ああいうアクシデントっていうのは大会が始まってからもないわけではないので、そこを任せてもらえるようなピッチャーになりたかったですね。（山本）由伸さんがあそこでマウンドに上がっていたらみたいな、ワールドシリーズの…全然状況は違いますけど、無失点で抑えていたんだろうなって思いました」と点を与えたことを反省点に挙げ「もし同じ場面が来た時には、次は抑えたいなと思います」と誓った。