ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表壮行試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６ 名古屋」の中日戦が２７日、バンテリンドームナゴヤで行われ、日本が５―３で勝利した。

壮行試合は２８日も同球場で予定されており、先発投手は日本が伊藤（日本ハム）、中日が大野と発表された。

脱力スイングでも文句なしの飛距離

力感のないスイングで捉えた打球が、ぐんぐんと伸びていく。一回、４番佐藤が右翼席へ特大の先制の３ラン。大谷（米ドジャース）ら大リーグ組がベンチで試合を見つめる中、昨季のセ・リーグ本塁打王が実力を発揮した。

一死一、二塁で迎えた打席。初球だった。柳が投じた内角低めの変化球を、バットをしならせるようにして捉えた。打球は今季から設置された外野テラス席「ホームランウイング」をはるかに越えるアーチを描き、「捉えることだけを意識した。良い感触だった」と振り返った。

「軽く振って、今まで通り遠くへ飛ばす」をテーマにオフからフォーム改造に取り組んできた。その試行錯誤が実を結び、宮崎で行われた壮行試合では２本の二塁打を放つなど、出場２試合で計３安打５打点を記録。「しっかり脱力した中でいい当たりが出ている」と手応えをつかんでいた。

この日の試合前に大谷らが行ったフリー打撃では、他の選手から離れた場所で、じっくりと観察していた。「見て勉強することがいっぱいある。しっかり自分に還元できれば」と佐藤。世界一を目指す舞台でさらに成長するため、貪欲にヒントを探している。（大背戸将）