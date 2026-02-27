◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節 神戸２―１福岡（２７日・ノエビアスタジアム神戸）

神戸がホームで福岡を２―１と破り、第２節・長崎戦（１３日・ノエスタ）以来の勝利で西の暫定３位に浮上した。

相手の８本を上回るシュート２０本を放った攻撃が結実。前半３１分に相手のレッドカードで１人多くなると、後半だ。８分、元日本代表ＭＦ武藤嘉紀（３３）の左足弾で先制。１５分にはＦＷ小松蓮（２７）が右足ヒールで今季初ゴールを決め、リードを広げた。４５分に１失点したものの逃げ切り、新任のミヒャエル・スキッベ監督（６０）は「失点を考慮しても満足している。小松、武藤のゴールをうれしく思う」とご機嫌だ。ＡＣＬＥを含め、アウェーで公式戦２試合連続完封負けを喫していたチームの流れが変わった。

さらに指揮官は「一番うれしいのは大迫がチームに戻ってきたこと」と続けた。開幕節・京都戦（６日・サンガＳ）で先制点をアシストしたが、筋肉系の不調を訴えて前半のみで退き、戦線離脱していた元日本代表ＦＷ大迫勇也（３５）が公式戦５試合ぶりにベンチ入り。出番こそなかったが、アジアの頂点を目指すＡＣＬＥのラウンド１６、ＦＣソウル戦（３月４日・ソウル、同１１日・ノエスタ）に間に合った。武藤は「チーム全員でＡＣＬＥを勝ちに行く」。守備陣にけが人こそいるが、攻撃陣は視界良好。神戸が元気を取り戻した。（田村 龍一）