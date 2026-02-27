◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）

侍ジャパンの井端弘和監督が緊急降板した大勢投手に言及。「ちょっとつっただけ。大事には至らないのかなと思います」と話した。

大勢は中日との壮行試合で３点リードの９回から登板したが、２死一、二塁となったところで右ふくらはぎの筋痙攣（けいれん）で緊急降板した。

２３年ＷＢＣでは決勝の米国戦を含む４試合に登板した右腕は、今回の侍チームでは初登板。先頭の細川への初球に１５５キロを計測すると、４球目で二飛に仕留めた。１死から福永に左前打を許したが、続く樋口をフォークで一ゴロに仕留めて２死。しかし、続くブライトに左前打を浴びて三塁方向にカバーへ走った後、右脚を伸ばすしぐさを見せてマウンドを降りた。その後、マウンドに戻ることなく高橋宏斗（中日）が緊急登板した。

侍ジャパンはリリーフの経験値に優れた平良、石井、松井が相次ぎ故障で出場辞退。その中で大勢は守護神候補として名前が挙がっている。大勢は試合後、歩きながら「大丈夫です。情けないです」と絞り出した。