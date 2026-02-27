◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節 町田２―１千葉（２７日・Ｇスタ）

千葉がアウェーで町田と対戦し１―２で敗戦した。０９年１１月２２日（ＦＣ東京戦 ２〇１ フクアリ）以来、５９４１日ぶりのＪ１の舞台で勝利とはならなかった。

試合を総括した小林慶行監督は先制点を許したポイントにあげ、「守備をベースにやられているチーム。町田さんの得意なセットプレーというところで開始早々に先制を許したことでゲームを難しくしてしまった」と前半５分の相手ロングスローから先制を許した場面を悔やんだ。

カルリーニョスや津久井のシュートでゴールを狙うも、後半１４分には追加点を奪われて２―０。石川のゴールで追い上げたものの「彼らもある程度割り切って自陣でブロックという形になっているので。それをこじ開けるのは相当難しい作業になる」と同点、勝ち越しまではいかず試合終了となった。

これで開幕からＰＫ戦含めて４連敗。指揮官は「信じる力がなくなったら自分たちがここまでたどり着いてきたプロセスを無くしてしまうことになる。それはチームとして、クラブとして避けなければいけない」と信念を貫いて前に進んでいくと語気を強めた。