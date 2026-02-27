40・50代がガシガシ履ける「楽ちんスニーカー」→【studio CLIP】にあった！

だんだんと暖かくなり、お出かけ気分も高まる春へ向けて、スニーカーを準備しておきたい。それなら、【studio CLIP（スタディオクリップ）】の「楽ちんスニーカー」がおすすめです。今回は、脱ぎ履きが簡単にできるワンストラップスニーカーと、疲れにくくて快適に履けるスニーカーをご紹介します。ストレスフリーにおしゃれを楽しみたい、ミドル世代にぴったりの商品が登場します。

こんなの欲しかった！ 上品見えするのに楽に履けるスニーカー

【studio CLIP】「ワンストラップアソートスニーカー」\3,492（税込・セール価格）

アッパーにストラップを備えた、パンプス見えする上品なデザインが魅力のスニーカー。レザー調素材がきちんと感を演出し、大人コーデとの相性も良さそうです。公式オンラインストアによると「ストラップの一部にゴムを使用しているため、伸縮性があり脱ぎ履きが楽ちん」とのこと。ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうなスニーカーは、毎日のお出かけの相棒にしたくなるかも。ホワイト・ブラック・レオパードの3色展開。