ExWHYZ、グループコンセプト“DANCE YOUR DANCE”を掲げた1stアルバム冒頭を飾る楽曲「D.Y.D」ライブ映像公開
ExWHYZが、「D.Y.D」のスペシャルライブ映像を2月28日21時にプレミア公開することを発表した。
「D.Y.D」は、yahyelのメンバー・篠田ミル、山田健人がプロデュース、作詞にはExWHYZメンバー全員が参加し、楽曲タイトルはグループのコンセプトである「DANCE YOUR DANCE」、「自由に踊ろう、あなたはあなたのダンスを」というメッセージが込められ、グループが結成以来大切にしてきたコンセプトに由来しているという。また、「DANCE YOUR DANCE」は5月より7月にかけて全国10都市にて開催されるExWHYZのラストツアーのタイトルにもなっている。
今回プレミア公開される映像は、2025年8月に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催された＜ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’＞や、ExWHYZの初ライブとなる2022年11月3日の＜ExWHYZ FIRST TOUR xYZ＞初日仙台GIGS公演でのパフォーマンス等、一般初公開となる映像や、これまでに披露してきた「D.Y.D」のライブ映像を使用して制作されたスペシャルバージョンになっている。
◾️ExWHYZ・mikinaコメント
本当にいろんな場所で歌ってきて、何回もあの静かに燃やす繊細さとか、空気を破る気持ちで踊る緊張感を味わったのを思い出しました。初めてのツアーでは一曲目で、歌い出しを噛み締めながら歌ったなとか。微かな揺らぎがあっても、歌詞ひとつひとつが心臓を立て直してくれたなとか。わたしにはそんな曲。みんなにとってはどうだろう、きっとそれぞれの思い出があるね。みんなはみんなの心で。ぜひ見てください！
◾️＜ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’＞
2026年
5月6日（水・祝）大阪城音楽堂[大阪]
OPEN 16:30 / START 17:30
5月9日（土）広島LIVE VANQUISH[広島]
OPEN 16:00 / START 17:00
5月17日（日）新潟LOTS[新潟]
OPEN 16:00 / START 17:00
5月22日（金）名古屋Electric Lady Land[愛知]
OPEN 18:00 / START 19:00
5月31日（日）福岡DRUM Be-1[福岡]
OPEN 16:15 / START 17:00
6月6日（土）山形ミュージック昭和SESSION[山形]
OPEN 16:15 / START 17:00
6月13日（土）高松MONSTER[香川]
OPEN 16:15 / START 17:00
6月26日（金）仙台darwin[宮城]
OPEN 18:15 / START 19:00
6月29日（月）札幌cube garden[北海道]
OPEN 18:15 / START 19:00
7月4日（土）Zepp DiverCity[東京]
OPEN 16:00 / START 17:00
■3rdシングル「GIVE YOU MY WORD」
2026年4月1日（水）発売
CD購入：https://lnk.to/ExWHYZ_gymw_ec
▼収録内容
・CD収録曲※全形態共通
01_GIVE YOU MY WORD
02_未定
【初回生産限定盤】[CD+Blu-ray+PHOTOBOOK]
￥11,000（税込）品番：UPCH-89634
・Blu-ray収録内容
_Live Movie
ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’
2025.08.02 LINE CUBE SHIBUYA
イマジン
xYZ
D.Y.D
Obsession
You & Me
WEEKEND
Universe
xANADU
BLAZE
ANSWER
Des Speeching
メトロノーム
FIRST STEP
Everything
NOT SORRY
Unknown Sense
フラチナサマー
Fleeting
Sweet & Sour
教えない
Shall We
ドラマ
Our Song
Wanna Dance
iD
STAY WITH Me
※初回生産限定盤のみ副音声
_ Document Movie
‘Our Step→Future’ [2025.08.02]
※初回生産限定盤のみ収録
【DVD盤】[CD+DVD]
￥\5,980（税込）品番：UPCH-80637
・DVD収録内容
_Live Movie
ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’
2025.08.02 LINE CUBE SHIBUYA
【通常盤】[CD]
￥1,250（税込）品番：UPCH-80638
■＜ExWHYZ REVENGE TOUR ‘Wide Open Again’＞
2026年3月1日（日）HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3[埼玉]
OPEN 16:15 / START 17:00
2026年3月8日（日）長野CLUB JUNK BOX[長野]
OPEN 16:15 / START 17:00
2026年3月21日（土）金沢RED SUN
OPEN 17:15 / START 18:00
詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/64610
■＜ExWHYZ LIVE ‘GIVE YOU MY WORD’＞
2026年 4月1日（水）恵比寿LIQUDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/64612
