ExWHYZが、「D.Y.D」のスペシャルライブ映像を2月28日21時にプレミア公開することを発表した。

「D.Y.D」は、yahyelのメンバー・篠田ミル、山田健人がプロデュース、作詞にはExWHYZメンバー全員が参加し、楽曲タイトルはグループのコンセプトである「DANCE YOUR DANCE」、「自由に踊ろう、あなたはあなたのダンスを」というメッセージが込められ、グループが結成以来大切にしてきたコンセプトに由来しているという。また、「DANCE YOUR DANCE」は5月より7月にかけて全国10都市にて開催されるExWHYZのラストツアーのタイトルにもなっている。

今回プレミア公開される映像は、2025年8月に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催された＜ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’＞や、ExWHYZの初ライブとなる2022年11月3日の＜ExWHYZ FIRST TOUR xYZ＞初日仙台GIGS公演でのパフォーマンス等、一般初公開となる映像や、これまでに披露してきた「D.Y.D」のライブ映像を使用して制作されたスペシャルバージョンになっている。

◆ ◆ ◆

◾️ExWHYZ・mikinaコメント

本当にいろんな場所で歌ってきて、何回もあの静かに燃やす繊細さとか、空気を破る気持ちで踊る緊張感を味わったのを思い出しました。初めてのツアーでは一曲目で、歌い出しを噛み締めながら歌ったなとか。微かな揺らぎがあっても、歌詞ひとつひとつが心臓を立て直してくれたなとか。わたしにはそんな曲。みんなにとってはどうだろう、きっとそれぞれの思い出があるね。みんなはみんなの心で。ぜひ見てください！

◆ ◆ ◆

Screenshot

◾️＜ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’＞ 2026年

5月6日（水・祝）大阪城音楽堂[大阪]

OPEN 16:30 / START 17:30 5月9日（土）広島LIVE VANQUISH[広島]

OPEN 16:00 / START 17:00 5月17日（日）新潟LOTS[新潟]

OPEN 16:00 / START 17:00 5月22日（金）名古屋Electric Lady Land[愛知]

OPEN 18:00 / START 19:00 5月31日（日）福岡DRUM Be-1[福岡]

OPEN 16:15 / START 17:00 6月6日（土）山形ミュージック昭和SESSION[山形]

OPEN 16:15 / START 17:00 6月13日（土）高松MONSTER[香川]

OPEN 16:15 / START 17:00 6月26日（金）仙台darwin[宮城]

OPEN 18:15 / START 19:00 6月29日（月）札幌cube garden[北海道]

OPEN 18:15 / START 19:00 7月4日（土）Zepp DiverCity[東京]

OPEN 16:00 / START 17:00 詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/69149

■3rdシングル「GIVE YOU MY WORD」

2026年4月1日（水）発売 CD購入：https://lnk.to/ExWHYZ_gymw_ec ▼収録内容

・CD収録曲※全形態共通

01_GIVE YOU MY WORD

02_未定 【初回生産限定盤】[CD+Blu-ray+PHOTOBOOK]

￥11,000（税込）品番：UPCH-89634 ・Blu-ray収録内容

_Live Movie

ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’

2025.08.02 LINE CUBE SHIBUYA

イマジン

xYZ

D.Y.D

Obsession

You & Me

WEEKEND

Universe

xANADU

BLAZE

ANSWER

Des Speeching

メトロノーム

FIRST STEP

Everything

NOT SORRY

Unknown Sense

フラチナサマー

Fleeting

Sweet & Sour

教えない

Shall We

ドラマ

Our Song

Wanna Dance

iD

STAY WITH Me

※初回生産限定盤のみ副音声 _ Document Movie

‘Our Step→Future’ [2025.08.02]

※初回生産限定盤のみ収録 【DVD盤】[CD+DVD]

￥\5,980（税込）品番：UPCH-80637 ・DVD収録内容

_Live Movie

ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’

2025.08.02 LINE CUBE SHIBUYA 【通常盤】[CD]

￥1,250（税込）品番：UPCH-80638

■＜ExWHYZ REVENGE TOUR ‘Wide Open Again’＞ 2026年3月1日（日）HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3[埼玉]

OPEN 16:15 / START 17:00 2026年3月8日（日）長野CLUB JUNK BOX[長野]

OPEN 16:15 / START 17:00 2026年3月21日（土）金沢RED SUN

OPEN 17:15 / START 18:00 詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/64610

■＜ExWHYZ LIVE ‘GIVE YOU MY WORD’＞ 2026年 4月1日（水）恵比寿LIQUDROOM

OPEN 18:00 / START 19:00

詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/64612