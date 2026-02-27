山崎健太郎

キヤノン様、あのウエストレベルファインダーのデジカメを製品化する際は、金属ボディで、なにとぞよろしくお願いします。

阿部邦弘

バッファローのBDドライブ、また買っちゃった

野澤佳悟

今日はポケモン30周年。初めてのゲームが、発売されてすぐのピカチュウ版、しかも幼稚園の年少のころにとくにせがんだわけでもなく渡されたものだったので、25週年のときのアカシアのMVでピカチュウを渡された男の子のシーンを見て「まさにあんな感じだったなぁ」などと思っていました。あれも5年前なのか。時間が早すぎて怖い。

ということで、今夜のポケモンプレゼンツが楽しみです。新作発表だと良いなぁ～

酒井隆文

先週末、有明アリーナで行なわれた乃木坂46のライブを現地観覧してきました。いわゆる“坂道シリーズ”が好きな私ですが、推しが卒業しているので、乃木坂のライブを見るのは2022年以来。もう一度、現地でライブを見る日が来るとは正直思っていませんでした。恐るべし、大越ひなの……。

ライブ自体は堪能して「今の乃木坂も良いな」と思いつつ、“ガチ”だった当時を思い出して悔しくなったり。なんとも不思議な気分になりました。次は期別ライブがあったら現地に行きたいなぁ。