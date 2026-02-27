東京都は、都内で運用しているドクターヘリの運航会社が整備士を確保できないことから、4月以降、運航を一時休止すると発表しました。

都は、杏林大学医学部付属病院などと協力してドクターヘリ1機を青梅市や奥多摩町など多摩地域を中心に運用しています。

しかし、都のドクターヘリの運航業務を担う「ヒラタ学園」がヘリに搭乗する整備士を確保できず、去年8月以降、今年9月を除いて、月に5日間から8日間、一時的に運航を休止する運用となっていました。さらに3月5日から10日と、16日から26日の合計17日間も休止の予定となっています。

東京都と「ヒラタ学園」の契約はもともと今年度までだったため、都は4月以降の運航事業者を探していましたが、現時点で見つからず、このため4月以降、ドクターヘリの運航を一時休止することになったということです。

運航休止期間中の対応については、救急車による陸路や、消防ヘリで救急搬送できるよう消防機関に協力を依頼をしていて、断続的に休止していた去年8月以降も大きな影響が出たという報告はなかったということです。

運航再開に向けて、事業者を引き続き探していくとしています。