歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さん（81）が2月27日、第33回読売演劇大賞の芸術栄誉賞を受賞しました。

芸術栄誉賞は、演劇界に多大な貢献があり、あるいは優れた企画を推進してきた団体や個人に贈られる賞です。仁左衛門さんは過去にも、第23回大賞・最優秀男優賞、17回選考委員特別賞、第3、12、28、30回優秀男優賞を受賞しています。

■受賞コメント「ダイヤモンドにも勝る贈り物」

今回の受賞について仁左衛門さんは、「私自身、決して貢献だなんて、大それたことはした覚えはございませんけれども」と前置きしつつ、気持ちよく舞台を勤められる環境をつくってくれる人たちに感謝の気持ちを込めました。仁左衛門さんは「私の弟子たち、そして、そのほかの劇場関係すべてのスタッフの多くの方々のお力、それがあってこの現在があると思っております」と話しました。

また、「私が同じようにお仕事が勤められる、一生懸命フォローしてくれる温かい家庭があってのことで、本当に私は幸せだと思っております」と、家族への感謝も述べました。

そして、授賞式が行われた“2月27日”は大切な日だそうで、「2月の27日というのが、私が結婚いたしまして。今回が、今日が60回目の記念日でございます。ダイヤモンドにも勝る贈り物が家内にできたと思っております。そしてまた、10年前に金婚式のときには大賞をいただきました。2度あることは3度ある、プラチナ婚のときにもいただけるように頑張りたいと思いますので、どうかみなさんご声援くださいませ。ありがとうございました」と語りました。