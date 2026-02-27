格闘家の武尊（34）が、27日放送のテレビ朝日系「ザ・共通テン！」（金曜後9・00）に出演し、新婚生活を公開した。

1年ほど前に3階建てのマイホームを購入。テレビ初公開した。「玄関、こだわりました」。一見、木張りの廊下の壁かと思いきや、ある仕掛けがあった。「ここ、玄関とトイレなんですけど、隠し扉みたいにして、プッシュで開くようにして、分からないようにして」。金具のようなものは一切なく、場所が分からなければ、素通りしてしまうデザインになっていた。

昨年、タレント川口葵と結婚。料理面のサポートをしてくれるという。「元々、減量があるので、18からずっと自炊していて。試合前は自分が作ったものしか食べなかったんですよ」。さらに「申し訳ないですけど、昔付き合った人の時には“作らないで。自分でやるから”と言っていた」と明かした。

ところが、そんな武尊のために、川口が料理を猛勉強してくれたという。「僕と付き合ってから、減量メニューの勉強とか本とかいっぱい買って、アスリートの食事メニューを勉強してくれて。今は全部任せている」と全幅の信頼を寄せていた。

地下室には高価なトレーニングマシンがズラリ。「全部含めたら1000万くらいはいってるかもしれない」と説明した。さらに、壁には奇妙な凹凸が。「ボルダリング、壁に作りました。ボルダリング、好きなんですよ。個人的に行ったりするので」。さらに「子供とかできたら楽しいな。一緒にできたりしたら」と、未来を家族の姿を思い描いていた。