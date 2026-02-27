「国際交流試合・台湾代表１−６日本ハム」（２７日、台北ドーム）

日本ハムが効果的な３本塁打で快勝した。

新庄剛志監督は、台湾代表の印象について言及。「まず驚いたのは（自軍先発の）細野くんがキャンプからずっと調子よくて、（それを）いきなり芯で捉える当たりが３連発で来た。台湾の選手はすごいなと思いました。全体的にウチのピッチャーはいい調子なのに、すごいフルスイングでいい振りをしていた」と、打線のスイングの鋭さを挙げた。

昨年は台湾プロ野球の２チームと対戦。今回は代表チームが相手だったとあり「今年の方が全然振れていた。メンバーもしっかり集めただろうから。見たような選手が結構いましたね。西武さんに入った４番バッター（林安可）とか」と実力の違いは感じた様子。ＷＢＣで初戦に対戦する台湾代表は「間違いなくレベルは上がっているし」としつつ「ただ、日本代表との試合で勝ちにくるのかどうか。ピッチャーはグーリンがくるのかどうか、違う試合を大事にしてグーリンを持っていくのかっていうところも見ものかな」とポイントを挙げていた。