◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）

侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２７日、中日との壮行試合が終了した１２分後に自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。「ナイスゲーム」と日本代表の勝利をたたえて投稿した動画では、牧（ＤｅＮＡ）が右手で電話のポーズや右手人差し指を鼻に当てて「シーッ」とするしぐさなどを繰り返していた。

大谷はこの日、試合途中に同じメジャー組の鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（Ｒソックス）、菅野智之（ロッキーズ）とともに時差ボケ調整などの体調管理を優先し、球場を後にした。前日の会見で「体の状態はいいと思います。時差ボケがちょっとまだある状態で、頭がちょっとボーッとするなとか、そういうところはありますけど」と話していた。

この日の試合前には鈴木、吉田と同組でフリー打撃を実施。大谷が２８スイングで１１本のサク越え、鈴木は２１スイングで５発、吉田は２１スイングで８本のサク越えを披露。ＭＬＢで腕を磨く３選手が圧巻の打撃を見せ、野手だけでなく投手陣も食い入るように熱視線を送っていた。ファンからもどよめきと歓声が起こり続けた。

大谷は試合序盤はベンチでチームメートのプレーを観戦。初回に佐藤（阪神）が先制３ランを放つと、右手を大きく掲げて喜びを表した。その後は花巻東の先輩に当たる菊池（エンゼルス）とも笑顔でトーク。坂本（阪神）と楽しげに意見交換する姿も見られ、積極的にコミュニケーションを図っていた。