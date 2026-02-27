¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â³¡¹¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡º´¡¹ÌÚÂÙ¤Ï¡È¥×¥í½é¡ÉHR¡¡»³ËÜÂçÅÍ¤Ï¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡õ¾¾ËÜ·ò¸ã¤Ï2Ã¥»°¿¶¤Ç¥Ô¥·¥ã¥ê
¡þ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026 Ì¾¸Å²° »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó 5-3 ÃæÆü¡Ê27Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢Â³¡¹¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ïµð¿Í¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²÷²»¤¬¶Á¤«¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆü¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç½éÀï¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê¡¢»³ËÜÂçÅÍÁª¼ê¡¢¾¾ËÜ·ò¸ãÅê¼ê¤¬ÌöÆ°¡£
º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÍ£°ì¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥½¥íHR¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòµ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï¥¼¥í¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë6²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿»³ËÜÂçÅÍÁª¼ê¤Ï¡¢7²ó¤Î2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂè1ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£6²ó¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ë°ìÂÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ8²ó¤Ë¤Ï¾¾ËÜÅê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤ò¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥´¥í¤È¤·¡¢¾åÎÓÀ¿ÃÎÁª¼ê¤«¤é¤â¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£