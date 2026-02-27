ヤクルトの城石憲之2軍監督（52）が27日に生放送されたニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル WBC日本戦全部やる！出陣まであと7日！WBCにロックオン!!」（後8・30）に電話出演。野球ファンの脳裏に焼き付いている3年前の名場面について改めて“舞台裏”を語った。

侍ジャパンが世界一に輝いた2023年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で内野守備走塁兼作戦コーチを務めた城石氏。パーソナリティーを務めるフリーアナウンサーの垣花正（54）から3年前のWBCで打撃不振に陥った村上宗隆に関する話を振られた。

それはメキシコと対戦した準決勝のこと。日本は3―5で迎えた9回、先頭・大谷の二塁打と続く吉田の四球（代走に周東）で無死一、二塁のチャンス。ここまで3打席連続三振と三邪飛の4打数無安打だった5番・村上に打席が回った。

ここで次打者席の村上のところへ足を運んだのが、同じヤクルト在籍（当時）の城石コーチ。気心知れたコーチに背中を叩かれて打席に向かった村上は中越えに2点適時二塁打を放ち、日本に劇的な逆転サヨナラ勝ちを呼び込んだ。

この名場面について、世界一になったあとで「一生忘れられないだろう表情がありました」と村上について話していた城石氏。今回、改めて当時について聞かれると「代えるんであれば僕はネクストには行かないので。バントをやれというのか？という感じですかね」と村上の不安げな表情をまずは振り返った。

「本人はそこまで自信満々じゃないので、あの時は。もしかしたらバントって言われるのかな？みたいな感じはありましたよね」

だが、城石コーチが村上のもとに向かった理由は栗山英樹監督のメッセージを伝えるためだった。「監督が“ムネに任せた”と言ってるから思い切って行って来い」。その瞬間、村上の不安げな顔が一変し、視線はすぐさま打席へ。村上の思いを感じ取った城石コーチは背中を叩いて送り出し、あの劇的な一打が飛び出したのだった。

「当時は、僕バッティングコーチじゃないんだよなって思ったんですよ」という城石氏。だが、日本ハム時代も城石コーチと苦楽をともにした栗山監督は、村上にとって一番言葉がすっと入るであろう人材として伝達役に選んだのだろう。そこもまた栗山監督の名采配であった。

村上の前を打つ4番・吉田のカウントが3ボールになった時に、村上のもとへ行く準備をしてベンチの端に移動した城石コーチ。その時に吉村禎章打撃コーチから「何しに行くの？みたいなことを言われたんですよ。でも、そんな構ってる時間もなくて。どういうテンションで伝えようって頭いっぱいで」。

あの場面で次打者席に向かった城石コーチを、吉村コーチが複雑な表情で見ていたのは当然のこと。「ネクストに何かを伝えに行くのであればバッティングコーチじゃないですか、普通に考えたらですね。僕が栗山監督の言葉を伝えに行くっていうのは（吉村コーチは）知らなかったので」とし、「僕が勝手に行ったと思ったんじゃないですか」と苦笑いまじりに想像した。

「コーチ間のバチバチがそこにあるんですね！ちょっとね！」と楽しそうな垣花。城石氏は「コイツ勝手に何しに行くんだ？みたいな感じじゃないですか？」と吉村コーチの胸中を思いやっていた。