第98回アカデミー賞の『メイクアップ＆ヘアスタイリング賞』にノミネートされた映画『国宝』のヘアメイクの豊川京子さん、歌舞伎メイクの日比野直美さん、カツラを担当した床山の西松忠さんが27日、日本外国特派員協会で行われた会見に出席。ノミネート発表時の心境を明かしました。

映画を手がけた李相日監督と25年ほど共に仕事をしているという豊川さん。アカデミー賞にノミネートされたことを受け、「不思議な感じでした。まさかノミネートまで行くとは本当に思っていなくて。（当日は）撮影から帰ってきて“まあないよな、ないよな、絶対ないな”。そうするとプロデューサーから“おめでとうございます”とLINEが来まして、“はぁ！？”って感じでした」と振り返りました。

また、床山の西松さんは「もう驚きしかないです。我々は舞台の後ろからキャスト、俳優さんを支える仕事。アカデミーにノミネートされたなんてことは夢のようでございます」と思いを明かし、日比野さんも「最初は驚きもないくらい自分のことでないような気がしたんですが、これは私にいただいたんじゃなくて、何百年も続いている日本の伝統芸能ですね。それにいただいたんだってなんとなく思いまして。日本の方、もちろんほかの世界の方にも認めてもらえたのかなってうれしく思いました」とコメントしました。

■『国宝』製作秘話…専門家が合流したのはクランクイン1週間前

『国宝』では当初、李監督の要望により豊川さんのメイクチームで歌舞伎のメイクを習得し、撮影する予定だったといいます。豊川さんは当時を振り返り「歌舞伎のメイクは別物だと思っていたので、最初から。でも、やれと言われて一応練習はしたんですけども、練習するうちに“これは役者に失礼だ”とやっぱり思いました」と告白。その後、人づてに日比野さんの参加が決定したそうで、実際に合流したのはクランクインの1週間前だったといいます。豊川さんは「やっとかなって来ていただいたのが日比野さんなんですね。本当に肩の荷がおりました。映画の中のストーリーで50年間というものを描いていかなければならないので、そこに集中することができました」と笑顔で語りました。

第98回アカデミー賞の授賞式は3月15日に行われる予定です。