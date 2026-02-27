◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日 バンテリンD）

侍ジャパンは27日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に5―3で勝利した。前日に合流したドジャース・大谷翔平投手（31）らメジャー組は、この日と28日の壮行試合がNPB管轄のため規定により出場できないもののベンチで試合を見守った。

初回に佐藤輝が特大先制3ラン。大谷は打球を見届けると左手で飲み物を持ちながら右手を大きく上げ笑顔を見せた。4回の守備中には隣に座った坂本と身ぶりを交えながら会話するなど、ナインと積極的にコミュニケーションを図って結束を強めた。

5回終了後には鈴木、吉田、菅野とともに球場を離れたとみられるが、試合終了後に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ロッカールームで撮影したと思われる牧の動画に「ナイスゲーム」とのメッセージを添えて勝利を喜んだ。

試合前から観客の視線を独り占めにした。合流後初のフリー打撃に参加。大谷がバットを持って姿を現すと球場全体に悲鳴にも似た大歓声がこだました。中日選手や侍メンバーもケージ裏の特等席に座り込んで見守る中、4階席に叩き込む特大弾など、28スイング中11発のアーチを披露。スイングごとに球場をどよめかせていた。

大谷らメジャー組が出場可能になるのは、WBC側の管轄試合となる3月2日からのオリックスとの強化試合（京セラドーム）からになる。