俳優鈴木亮平が２６日にＸ（ツイッター）投稿。主演のＴＢＳドラマ「リブート」の前回第５話の不可解な場面を指摘され、「鋭い。おっしゃる通りです」と応じた。

第５話では早瀬儀堂（鈴木亮平）と本物儀堂（鈴木亮平２役）が対峙。本物儀堂が柱にしばりつけた早瀬儀堂の頬をつかんでいる場面について、「いやいやこのシーン明らかに顎掴んでるし メイキング観ても違和感が拭えない」との指摘が。

映像の合成などを駆使しても、つかまれた早瀬儀堂の頬がへこんでいるのは不可解。

鈴木は「この場面が一番不思議ですよね。実は……と細かく説明したいところですが、しすぎてもつまらなくなりますので、ここは謎のままにしておかせてください」と記した。

この投稿に「本当に不思議！どうやって撮ったのか気になるわ」「確かに、あのシーンはとても印象的で不思議な空気感がありました」「やっぱりこのシーン違和感ＭＡＸだよなー！」「一番不思議で引っかかる場面」「謎のままが最高すぎる…！」「気になる」と反応する投稿が集まっている。