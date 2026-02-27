◇卓球 ◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ 第６日（２７日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）

【シンガポール ２７日＝宮下京香】男子シングルス３回戦が行われ、世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）が同２３位のベテラン、パトリック・フランチスカ（ドイツ）にフルゲームの末に敗れた。「２ゲーム（Ｇ）目、３Ｇ目をあっさり取られてしまったところがいけなかった。１Ｇ取られた時に（相手の状態などに）困惑して（戦術を）変えられなかった。遅くても３Ｇ目には切り替えられないといけなかったと思います」と悔しがった。同種目の日本勢は、全選手が８強に届かなかった。

過去の対戦で張本の９戦全勝で、２１年東京五輪準決勝では、最終Ｇに逆転した好相性の相手だった。第１ゲーム（Ｇ）から流れをつくり、１１―６であっという間に先取した。しかし第２Ｇから流れは一転。３３歳のフランチスカに強いバックハンドで押され、苦しい展開となった。ミスもない“覚醒”状態の相手に第２、第３Ｇと２Ｇを連取された。会場も完全なアウェーの空気になったが「全く気にしていない」と張本は冷静に戦術を立て直し、第４Ｇで挽回。最終Ｇに持ち込んだが、相手がギリギリを狙った伸びるサーブを出してきた。流れを引き戻すことはできずに終わり「そこでびびっても勝てるようにしないといけない」と振り返った。

悔しさをにじませながらも、３月１０日からはＷＴＴチャンピオンズ重慶（中国）のビッグタイトルが控え、４月２８日開幕の世界選手権団体戦（英国）の日本代表メンバーも決まった。エースも名を連ね「日本のベスト５人。全員で準備していく」と覚悟を語った。強豪・中国だけでなく強い欧州勢もひしめく群雄割拠の男子。張本を中心に日本男子も世界に食らいつく。

◇シンガポール・スマッシュ 世界ツアー「ＷＴＴ（ワールド・テーブル・テニス）」において最も格付けが高いグランドスマッシュ。年間で最大４大会。今年は６〜７月に米国、８月に欧州、１０月にも中国で開催。男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの５種目を行い、世界ランクに関わるポイントも大きく、各種目優勝で２０００ポイント。賞金総額は１５５万米ドル（約２億４０００万円）、シングルス優勝者には、賞金１０万ドル（約１５００万円）。