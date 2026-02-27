◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本５−３中日（２７日・バンテリンドーム）

侍ジャパン・佐藤輝明内野手が決勝３ランを放ち、アピールに成功した。

両軍無得点の初回１死一、二塁、中日・柳の内角低め変化球を捉え、右翼席中段に飛び込む一発だ。速報アプリ「ＮＰＢ＋」によると、飛距離１３１・４メートルで打球速度はメジャーでも上位に入る１７９・４キロ。メジャー組の岡本、村上とポジションが重なる虎の主砲が、存在感を示した。

以下は佐藤のヒーローインタビューでの一問一答。

―ホームランの感触は。

「いい感触でした」

―軽く振ったたように見えた。

「捉えることだけ意識して。いつも通りを心がけていきました」

―本大会まで１週間。気持ちの高ぶりは。

「そうですね。自分自身アピールする立場だと思っているので、きょうはいい結果が出て良かったです」

―ずっとアピール、と（言っている）。

「結果を出さないと出れないと思うので、きょうは良かったと思います」

―侍の４番は。

「本当に結果が求められると思うので、今日は良かったと思います」

―ファンへ。

「あと３試合戦って、いい準備をして本番に臨めるようにみんなで頑張っていきたいと思います」