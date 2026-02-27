「え？それ食べちゃうの!?」友人分は用意してなかったんだけど…用意した食事を勝手に食べられた！なんて言えばいい？
GWが近づいたころ、高校時代の友人・AとBから「久しぶりに会おうよ」とグループメッセージが届きました。3人で集まるのは本当に久しぶりです。
Aは地元でパートをしながら小1の息子を育てるシングルマザー。「うち泊まっていいよ。部屋、片付けとくから」と言ってくれました。
そして数日後、子どもたちを連れてAの家を訪ねました。
古いアパートの二階。玄関を開けた瞬間、少しだけ息をのんでしまいました。
夕食の時間、私はお弁当をテーブルに並べ、子どもたちに取り分けます。
Aはもう夕食を済ませていると聞いていたのですが、箸を配っていると、なんとAが当然のように箸を手に取って…。
皆がお弁当を食べ終えたあと、私はそっと立ち上がりました。人数分しか用意していなかったため、Aに食べられ、自分の分が足りなくなっていたのです。
久しぶりに訪ねた親友の家で、私は思わず息を呑んでしまいました。
古いアパートの切実な現実、そしてお腹をすかせた様子に、隠しきれない居心地の悪さが募ります。
助けてあげたいという善意と、拭えない戸惑い。
離れていた時間が生んだ「心の距離」…あんなに仲が良かった親友ともう笑顔で向き合うことはできないのでしょうか…？
＞＞ 【まんが】ママ友の家に泊まったら
(ウーマンエキサイト編集部)
