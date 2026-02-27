¥¤¥ó¥É¡¢GDP7.8¡óÁý¡¡10¡Á12·î´ü¡¢¹âÀ®Ä¹¤ò°Ý»ý
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï27Æü¡¢2025Ç¯10¡Á12·î´ü¤Î¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡¢Â®ÊóÃÍ¡Ë¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ7.8¡óÁý¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£7¡Á9·î´ü¤Î8.4¡ó¤«¤é¸ºÂ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£25Ç¯ÅÙ¡Ê25Ç¯4·î¡Á26Ç¯3·î¡Ë¤ÏÀ®Ä¹Î¨¤ò7.6¡ó¤ÈÍ½Â¬¡£Ì¾ÌÜGDP¤Ï345Ãû4700²¯¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó590Ãû±ß¡Ë¤È¿äÄê¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤ÏÆüËÜ¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¤³¦4°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬16Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿25Ç¯¤ÎÌ¾ÌÜGDP¤Ï662Ãû7885²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤ÏÎñÇ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç¯ÅÙ¤ÇGDP¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10¡Á12·î´ü¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ò¶È¼ïÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢À½Â¤¶È¤¬13.3¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£