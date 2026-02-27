ÃæÆü¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÀËÇÔ¡¡ÌøÍµÌé¤¬2²ó4¼ºÅÀ¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î¹¥Åê¤Ë¼ý³Ï¡¡ÂÇÀþ¤Ï4ÈÖ¡¦ºÙÀîÀ®Ìé¤¬2ÂÇÅÀ
¡þ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026 Ì¾¸Å²° »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó5-3ÃæÆü¡Ê27Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
ÃæÆü¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ò¹Ô¤¤3-5¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆüÀèÈ¯¤ÎÌøÍµÌéÅê¼ê¤Ï½é²ó¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Ë3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢2²ó¤Ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê¤Ë¥½¥í¤òÂÇ¤¿¤ì2²ó4¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇÀþ¤Ï5²ó¤Þ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë1°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬6²ó¡¢3ÈÖ¼ê¤ÎÁ¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê¤«¤é1ÎÝ2ÎÝ¤òºî¤ë¤È¡¢4ÈÖ¡¦ºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á2ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÆüÅê¼ê¿Ø¤Ï3²ó¤«¤é¶¶ËÜÐÒ¼ùÅê¼ê¡¢¾¡Ìî¾»·ÄÅê¼ê¡¢¶áÆ£Î÷Åê¼ê¡¢ÇßÌîÍº¸ãÅê¼ê¤¬1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤ÄÅê¤²Ìµ¼ºÅÀ¡£7²ó¤Ë6ÈÖ¼ê¤Î¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀÅê¼ê¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»³ËÜÂçÅÍÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì1¼ºÅÀ¡¢8²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤Î²ó¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤®¤Þ¤·¤¿¡£9²ó¤Ï2ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÀÐÀî¹·ÌïÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£