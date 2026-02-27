野球日本代表「侍ジャパン」は25日、公式Xを更新。WBCに向け、米国から最強メンバーたちが合流したことを伝えた。

「吉田正尚選手、鈴木誠也選手がチームに合流しました」というコメントと共に投稿された写真は、侍ジャパンのユニフォームに身を包み、腕を組む吉田の姿を収めたもの。その隣には、「JAPAN」のロゴ入りのパーカーを着用した、ドジャースで大谷翔平（31）の通訳を担うウィル・アイアトン（37）と、元DeNAの高城俊人（32）の姿が並んだ。

高城は、26日、合流したばかりの大谷のキャッチボール相手を務め、大きな注目を浴びたばかり。ほかにも鈴木誠也（31）と元カープの梵英心（45）が談笑するシーンなども投稿されており、侍戦士を支えるスタッフ陣にも、ファンが熱視線を送っている。

【画像】侍ジャパン・吉田正尚ら（画像は侍ジャパン公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「正尚さん!!待ってました～」「お帰りなさい」「誠也、マッチョマン！ 頼もしいです」といった期待が寄せられた。また、「アイアトンさんも来てくれて嬉しい」「これは心強いですね！」「DeNAの高城がおる！！」「梵さんと誠也さんの並び神」といった驚きのコメントも寄せられている。