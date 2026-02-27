日経225先物：27日22時＝270円安、5万8830円
27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比270円安の5万8830円と急落。日経平均株価の現物終値5万8850.27円に対しては20.27円安。出来高は5407枚となっている。
TOPIX先物期近は3936.5ポイントと前日比18ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.18ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58830 -270 5407
日経225mini 58830 -270 105425
TOPIX先物 3936.5 -18 8305
JPX日経400先物 35600 -200 947
グロース指数先物 764 -3 476
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
