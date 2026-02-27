　27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比270円安の5万8830円と急落。日経平均株価の現物終値5万8850.27円に対しては20.27円安。出来高は5407枚となっている。

　TOPIX先物期近は3936.5ポイントと前日比18ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.18ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58830　　　　　-270　　　　5407
日経225mini 　　　　　　 58830　　　　　-270　　　105425
TOPIX先物 　　　　　　　3936.5　　　　　 -18　　　　8305
JPX日経400先物　　　　　 35600　　　　　-200　　　　 947
グロース指数先物　　　　　 764　　　　　　-3　　　　 476
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース