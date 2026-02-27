「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」

■侍ジャパン 5ー3 中日（27日・バンテリンドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は27日、中日の強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」を戦い、5-3で勝利した。

日本は初回、4番の佐藤輝明内野手が右翼席中段へ完璧な3ランを放って先制。2回にはサポートメンバーの佐々木泰内野手（広島）がソロを放った。7回にはまたもサポートメンバーの山本大斗外野手（ロッテ）が適時打を放って1点を加えた。

投げては先発した宮城大弥投手（オリックス）が3イニングを投げて無失点。4回は種市篤暉投手（ロッテ）が無失点。曽谷龍平投手（オリックス）が6回に2点を失ったが、7回は松本裕樹投手（ソフトバンク）、8回は松本健吾投手（ヤクルト）が抑えた。

9回は大勢投手（巨人）が登板したが、2死から右ふくらはぎを伸ばす仕草を見せ緊急降板。最後は高橋宏斗投手（中日）が急遽登板し、1点を失ったもののリードを守った。

侍ジャパンは28日にも中日と試合を行い、3月2日からは京セラドームで阪神、オリックスと対戦。6日にチャイニーズ・タイペイとのWBC初戦に臨む。

この日の試合前には大谷翔平投手（ドジャース）、鈴木誠也外野手（カブス）、吉田正尚外野手（レッドソックス）が同じ組でフリー打撃を行い、場内は大盛り上がりだった。試合中はベンチでチームメートを鼓舞。佐藤の本塁打に大谷、鈴木らが手を挙げ称えるなど、ナインの活躍を見守っていた。（Full-Count編集部）