「楽ちん & 体型カバー」が叶う！【ハニーズ】1本持っておきたい「イージーパンツ」

大人の毎日コーデで頼れるのは、ゆったりシルエットで体型が目立ちにくいパンツ。なかでも【ハニーズ】のイージーパンツは、ウエストゴム仕様で楽ちんなのも魅力です。今回セレクトしたのは、すっきり見えも狙えるパンツ。合わせやすいデザインだから、1本あると春コーデで重宝しそうです。

春にぴったりな薄手デニム素材が◎

【ハニーズ】「デニムイージーパンツ」\2,480（税込）

薄手のデニム素材で、春コーデにちょうどいい1本。ウエストゴム仕様で楽ちんなのに、ダボつきすぎないストレートシルエットで大人コーデに合わせやすいのが魅力です。シンプルデザインなので、Tシャツでカジュアルにもブラウスで華やかにも着こなせそう。チュニックやワンピースとのレイヤードもおすすめです。

なめらかな表面感でオンオフ両方にマッチ

【ハニーズ】「イージーワイドパンツ」\2,680（税込）

ポリエステルのなめらかそうな表面感が、上品な印象を与えるイージーパンツ。ワイドながら広がりすぎず、脚のラインをさりげなくカバーしてくれそうです。デイリーにはもちろん、シャツやジャケットを合わせたオフィスコーデにもおすすめ。ストレッチがきいているところも、穿きやすさのポイントです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M