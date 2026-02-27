こういうの食べたかったーーーッ！！（歓喜）【セブン-イレブン】の「クリームたっぷりスイーツ」

ティータイムのお供や食後のデザートには、クリームをたっぷり頬張れる贅沢感が魅力のスイーツがおすすめ。【セブン-イレブン】には、スイーツ欲を満たしてくれて満足度が高そうな、「クリームたっぷりスイーツ」が登場している様子。クリームの種類も複数あり、気分に合うスイーツが見つかるはず。そこで今回は、“クリーム食べたい”欲を満たしてくれそうな、「クリームたっぷりスイーツ」を紹介します。

上にも中にもクリームがいっぱい

「7プレミアム キャラメルホイップシフォンケーキ 3号」は、ふわふわ & ふかふかのシフォンケーキの中にホイップカスタードを入れ、表面にキャラメルソースとホイップクリームを絞ったケーキ。断面を見ると上も中もクリームがたっぷりで、見ているだけでも幸せな気分になれそうです。@nyancoromochi_sweets_blogさんも「中にもクリームがこんなに入ってるなんて最高」と絶賛する、たっぷりクリームを堪能できるはず。

久々に登場したクリームたっぷりのあのスイーツ！

@sujiemonさんいわく「3年ぶりのマリトッツォが新登場」という、「マリトッツォ いちごソ―ス入り」。マリトッツォといえば、パンいっぱいにサンドされたクリームの量が特徴的です。今回久々の販売となったセブンのマリトッツォは、たっぷりのホイップは健在。今回はホイップの底面に、つぶつぶ果肉入りのジュレが入っているため、いちごソースの甘酸っぱさで最後まで飽きずに食べられそうです。

パリパリ飴コーティング × キャラメルホイップにとろける

「7プレミアム ブリュレデニッシュ キャラメル」は、キャラメルホイップを絞ったデニッシュパンの表面にカリカリの飴コーティングを施したパンスイーツ。デニッシュ生地の表面の飴コーティングだけでも十分食べ応えがありそうですが、さらにキャラメルホイップが中に入っていることで満足感が倍増しそう。1個\183（税込）と、価格もお得な高コスパスイーツと言えそうです。

チョコ好き必見！ 贅沢づくしのチョコエクレア

エクレア生地から見える2色のホイップクリームが特徴的な「クワトロチョコエクレア」。商品名にもあるように、コーチングチョコ、ホワイトコーチング、ダークチョコクリーム、チョコクリームの4種類を使っているため、端から端までたっぷりのチョコレートが味わえるはず。両サイドでチョコクリームの種類が変わるので、クリームの味の違いを食べ比べても楽しめそう。

素材も仕上がりも異なるさまざまな「クリームたっぷりスイーツ」。その日の気分にぴったり合うスイーツを選べば、心も体も満たされるはず。ぜひお近くのセブン-イレブンで、お気に入りのクリームたっぷりスイーツを探してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる